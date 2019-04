Haßfurt vor 12 Stunden

Handyhülle wird geklaut

Zwei Diebe haben am Dienstag von 15.30 bis 15.45 Uhr in der Industriestraße in Haßfurt aus einem Elektronik-Markt eine Handyhülle der Marke "Hama" für ein iPhone 7/8 entwendet wurde. Die Beute ist 15 ...