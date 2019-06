In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde ein Handydiebstahl in der Bad Kissinger Diskothek Look gemeldet. Die 24-jährige Geschädigte gab an, dass ihr, während sie neben der Tanzfläche stand, ihr Mobiltelefon aus der Handtasche entwendet wurde. Sie konnte keine Hinweise auf einen möglichen Täter geben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion, Tel.: 0971/714 90 wenden. pol