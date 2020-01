Hirschaid 16.01.2020

Handydieb wird in Discounter fündig

Ihr Handy legte eine Kundin am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr im Lidl-Markt in der Industriestraße in einem Regal ab, um Waren in ihren Einkaufswagen zu packen, und vergaß anschließend das Mobiltelefon...