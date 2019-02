Handydieb flüchtet mit Rennrad

Aus dem teilweise geöffneten Fenster eines in der Max-Brose-Straße geparkten Nissan entnahm ein Unbekannter am Montag gegen 14.30 Uhr ein schwarzes Smartphone der Marke Wiko. Ein Zeuge hatte den Diebstahl beobachtet und sprach den Täter an. Daraufhin warf dieser das Mobiltelefon weg und flüchtete mit einem weißen Rennrad. Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, afrikanisches Aussehen, lockige Haare und Kinnbart. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.