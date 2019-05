Handy-Parken in Herzogenaurach: neue Optik, neue Gebühr

Ab Anfang Juni wird es einige Änderungen beim Handy-/SMS-Parken in Herzogenaurach geben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird aus dem Markenauftritt "travipay" des Dienstleisters sunhill "PayByPhone". Das bedeutet sowohl einen neuen Namen und ein neues Erscheinungsbild als auch eine Vereinfachung bei der Servicegebühr.

Zusammen mit dem Namensgeber PayByPhone Technologies Inc. aus dem kanadischen Vancouver, ebenso wie sunhill eine Tochtergesellschaft von Volkswagen Financial Services, ist es das Ziel des Unternehmens, global der größte Anbieter im Bereich Smart Parking zu werden. Der neue Name und ein länderübergreifend einheitlicher Markenauftritt sollen zu einem entsprechenden Wiedererkennungswert führen. Mit einer einheitlichen, vereinfachten und reduzierten Servicegebühr von zehn Prozent sollen die Parkenden ab Anfang Juni von dem neuen Auftritt profitieren.

Funktionen bleiben erhalten

Für die "PayByPhone"-Nutzer in Herzogenaurach bedeutet dies Folgendes: Alle von "travipay" gewohnten Funktionen bleiben erhalten. Die Parkgebühr wird einfach mit einem Klick bezahlt - über die Mobilfunkrechnung, Paypal, Kreditkarte oder Lastschrift. Die Servicegebühr wird einheitlich zehn Prozent der jeweiligen Parkgebühren betragen. Die Parkscheinautomaten in Herzogenaurach bleiben für "PayByPhone"-Nutzer auf den ersten Blick erkennbar. Die bekannten Kurzwahlnummern der Parkzonen bleiben unverändert erhalten. Der Parkschein lässt sich von unterwegs per Smartphone verlängern.

Für "travipay"-Kunden ändert sich ab Anfang Juni das Layout der App. Alle gewohnten Funktionen bleiben nach dem Facelift bestehen. Darüber hinaus bekommen alle Parkscheinautomaten der angebundenen Städte die neue "PayByPhone"-Optik. Die Hinweise an den Automaten werden neu gestaltet und die dominierende Hintergrundfarbe wechselt von bisher Blau auf Grün mit dem Schriftzug "PayByPhone".

Neben der Steigerung der Markenbekanntheit plant Volkswagen Financial Services auch den Ausbau der Vorhersage freier Parkplätze (Predictive Parking) in der "PayByPhone"-App. red