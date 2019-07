Bad Brückenau 15.07.2019

Handy liegengelassen, dann war es weg

Ein 68-Jähriger hat am Sonntag den vermutlichen Diebstahl seines schwarzen Mobiltelefons angezeigt. In einer Backstube am Einkaufszentrum in der Sinnaustraße hatte er es am Mittwoch vergangener Woche ...