Eine 14-jährige Schülerin war am Samstagnachmittag auf der Beach-Party im Freibad in Steinwiesen. Als sie gegen 22 Uhr nach Hause gehen wollte, stellte sie fest, dass ihr Smartphone aus ihrem Turnbeutel entwendet worden war, den sie für längere Zeit unbeaufsichtigt an ihrem Platz hatte liegen lassen. Das entwendete Handy der Marke "Huawei" hat einen Wert von circa 100 Euro. pol