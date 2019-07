Am Donnerstagnachmittag kam es in der "Sinnflut" zwischen 14 und 17 Uhr zum Diebstahl eines Handys aus dem Rucksack einer 15-Jährigen. In einem unbeobachteten Moment hatte ein Unbekannter das Smartphone, Samsung J3, an sich genommen. Die Polizeiinspektion Bad Brückenau nimmt Hinweise unter Tel. 09741/6060, entgegen. pol