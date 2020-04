Handy aus Handtasche gestohlen

Ein Handy hat ein Unbekannter in einer Apotheke in der Von-Hessing-Straße gestohlen. Ein Mann hatte gegen 18 Uhr die Apotheke in der Von-Hessing-Straße betreten, um Insulin-Spritzen zu kaufen. Der Mann wurde in die Warenannahme gebeten. Diese Gelegenheit nutzte er laut Polizei dazu, aus der Handtasche einer Angestellten das Smartphone zu entwenden. Da der Diebstahl erst später bemerkt wurde, konnte der Täter unerkannt die Apotheke verlassen, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Mann ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank, hellhäutig, hatte auf-fällige Mundfalten, kurzes dunkelblondes, krauses Haar und am linken Arm eine Tätowierung. Zudem sprach die Person fließend Russisch und gebrochen Englisch. Die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, sucht nach Zeugen, die zwischen 18 und 19 Uhr eine auf die Beschreibung passende Person im Umfeld der Apotheke gesehen haben und Hinweise geben können. pol