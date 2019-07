Ein Unbekannter entwendete am Freitagabend gegen 19.Uhr ein schwarzes iPhone 6S eines 35-Jährigen. Hierbei befand sich das Mobiltelefon in einer Handtasche, die am Einkaufswagen hing. Der Mann war in einem Supermarkt In der Au einkaufen. Als er den Einkaufswagen kurze Zeit aus den Augen ließ, wurde das Handy gestohlen. Hinweise zum Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.