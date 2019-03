Handy auf Spaziergang verloren

Eine 30-jährige Frau verlor am Montag gegen 16 Uhr ihr iPhone 8 in der Würzburger Straße, als sie mit ihrem Hund spazieren ging. Die Geschädigte bemerkte den Verlust zeitnah, konnte jedoch das Mobiltelefon nicht mehr auffinden. Der Schaden beträgt 600 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol