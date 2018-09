Handtaschendieb greift zu

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 11 Uhr in Erlangen eine Handtasche aus einem unversperrten Auto gestohlen. Das Auto stand auf dem Großparkplatz zwischen der A 73 und dem Bahnhof. Die Fahrzeughalterin hatte ihre Handtasche kurz auf dem Beifahrersitz abgelegt, als ein Unbekannter diesen günstigen Moment ausnutzte und sich die Handtasche aneignete. Neben diversen Gegenständen befanden sich auch mehrere Hundert Euro Bargeld in der Tasche.