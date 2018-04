Handtaschen unter dem Hammer

Für jeden Geschmack etwas dabei und alles für einen guten Zweck: Am Samstag, 21. April, werden in den Räumen des Ladyfit-Fitnessstudios Handtaschen versteigert. Dutzende Frauen aus der Bamberger Politik und Gesellschaft haben ihre Schätze aus dem Schrank geholt, um die Aktion zu unterstützen. Versteigert werden ausschließlich hochwertige Markenhandtaschen in tadellosem Zustand.



Spenden für das Frauenhaus

Der Gesamterlös kommt dem Frauenhaus Bamberg zugute. Seit über 30 Jahren finden Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen müssen, dort Sicherheit und Schutz. "Die Ausstattung des Hauses ist inzwischen veraltet und die Räumlichkeiten sanierungsbedürftig", erklärt Unternehmensberaterin Manuela Weinand, eine der Initiatorinnen der Aktion.

Die Versteigerung findet am Samstag von 16 bis 18 Uhr bei Ladyfit in der Lichtenhaidestraße 11a in Bamberg statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro und wird ebenfalls komplett gespendet. Eintrittskarten gibt es im Fitnessstudio und bei Optik Kastner. aaw