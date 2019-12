Eine 31-Jährige Frau hat am Montag, 23. Dezember, gegen 9 Uhr in der Lindesmühlpromenade in Bad Kissingen einer anderen Frau ihre Handtasche gestohlen und ließ sie in näherer Entfernung liegen. Zuvor hat die Diebin laut Polizei das Bargeld in Höhe von 150 Euro herausgenommen. Bevor die Polizei eintraf, erkannte die Geschädigte die Diebin und hielt sie mit einer weiteren Person bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das komplette Geld konnte der Geschädigten nicht mehr ausgehändigt werden, da die Täterin die Hälfte ihrer Beute ausgegeben hatte. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu. pol