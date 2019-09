Handtasche gestohlen

Am Donnerstagvormittag entriss ein 43-jähriger Täter einer Frau am Busbahnhof in Schweinfurt die Handtasche. Zeugen konnten den Mann stellen und die Handtasche zurückbringen.

Etwa gegen 11.10 Uhr stand die Geschädigte mit ihrem kleinen Rucksack am Busbahnhof des Hauptbahnhofes, als der 43-Jährige von hinten an die Dame herantrat und ihr die Tasche entriss. Anschließend floh er in Richtung des J.F. Kennedy-Rings. Zwei aufmerksame Zeugen nahmen unabhängig voneinander sofort die Verfolgung des Flüchtigen auf. Einer der beiden Verfolger konnte den Mann letztendlich in der Stresemannstraße stellen, den Rucksack in seinen Besitz bringen und ihn der Besitzerin zurückgeben. Danach verabschiedete sich der Zeuge in Richtung Bahnhof.

Zwischenzeitlich konnte der Täter durch Zeugenhinweise ausfindig gemacht und von einer Streife in einer Nebenstraße aufgegriffen werden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 09721/ 202 17 31. Insbesondere ist die Kripo auf der Suche nach dem Zeugen, der den Täter nach der Tatausführung verfolgte und die Handtasche wieder zurückbringen konnte. pol