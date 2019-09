Handtasche gestohlen

Vom Gepäckträger eines Fahrrads klaute ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 13 Uhr am Parkplatz Schwedensteg eine Handtasche. Danach flüchtete der Dieb in Richtung Grünzug. Der Ehemann der Geschädigten verfolgte ihn noch, verlor den Täter jedoch aus den Augen. Dieser warf die Handtasche weg, noch bevor er den Inhalt entnehmen konnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kulmbach (Telefon 09221/6090) in Verbindung zu setzen. Bei dem Täter soll es sich um einen älteren Herrn mit längeren grauen Haaren, bekleidet mit einem grünen T-Shirt, gehandelt haben. pol