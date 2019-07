Handtasche gestohlen

Am Samstagabend wurde zwischen 18 und 18.15 Uhr die Handtasche einer Frau gestohlen, als die Tasche über einem Stuhl hing. Die Frau war zum Einkaufen im E-Center, während ihr Ehemann in der dortigen Bäckerei wartete und auf die Handtasche aufpassen sollte. Der Mann wurde vermutlich absichtlich von zwei Männern in ein Gespräch verwickelt, so dass eine dritte Person die Tasche unbemerkt vom Stuhl nehmen konnte. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu den beiden Männern, auffälligem oder ähnlichem Verhalten von Personen im Bereich des LIF.E in der Mainau machen? Hinweise erbeten an Tel. 09571/95200.