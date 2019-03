Handtasche geklaut: Geld weg, Karten da

Beim Einkauf im Aldi-Markt in Bad Brückenau wurde einer 60-jährigen Frau am Dienstagmorgen die Handtasche samt Inhalt entwendet. Die Dame hatte die Tasche versehentlich am Einkaufswagen hängen gelassen, als sie diesen in den Unterstand zurückbrachte. Als sie kurz darauf die Tasche holen wollte, war diese bereits verschwunden, berichten die Polizeibeamten. Am Dienstagabend rief eine 51-jährige Frau aus Riedenberg bei der Polizei an, die den Fund einer Handtasche meldete. Es handelte sich dabei um die am Morgen gestohlene Tasche aus dem Aldi. Während Ausweispapiere und Plastikkarten noch da waren, fehlte das Bargeld von über 100 Euro. Hinweise auf denjenigen, der die Tasche weggenommen hat oder sie in Riedenberg in Richtung Erlenbrunnen entsorgte, wäre die Polizei, Tel.: 09741/ 6060, dankbar. pol