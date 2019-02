Handtasche einer 57-Jährigen gestohlen

Am Freitag zwischen 13 und 16 Uhr entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Handtasche einer 57-jährigen Angestellten, als diese sich in der Realschule in der Kirchleiner Straße 16 aufhielt. Der Diebstahl ereignete sich entweder in einer Toilette im Erdgeschoß oder in einer Putzkammer im ersten Obergeschoß. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Geldbeutels erbittet die Polizei-Inspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571795200.