Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Als sie den Einkaufswagen zurückbrachte, hat ein Unbekannter einer 73-Jährigen die Handtasche aus dem Auto gestohlen. Am Montag, zwischen 14 und 14.30 Uhr, räumte eine 73-jährige Frau auf dem Lidl-Parkplatz in der Schweinfurter Straße ihren Einkauf sowie ihre Handtasche in ihren roten VW-Polo. Als sie den Einkaufswagen zurückbrachte, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu dem unverschlossenen Pkw und entwendete die Handtasche. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060, entgegen. pol