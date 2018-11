Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag, in der Zeit von 13.15 Uhr bis 16.30 Uhr, das Fenster der Beifahrertüre eines in Fridritt, in der Straße Rindhof, geparkten schwarzen Audi eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde die braune Damen-Handtasche einer 29-Jährigen entwendet. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 250 Euro. Der Wert der entwendeten Handtasche samt Inhalt beläuft sich auf ebenfalls auf circa 250 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol