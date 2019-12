Handtasche am Bahnhof entwendet

Am Bahnhof ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine Frauenhandtasche entwendet worden. Eine 48-jährige Frau kam am Bahnhof an und fuhr anschließend mit einem Taxi in eine Bad Kissinger Klinik. Dort angekommen, fiel ihr auf, dass sie ihre Handtasche am Bahnhof hatte stehen lassen. Als sie circa 15 Minuten später dorthin zurückkehrte, war die Handtasche samt Inhalt nicht mehr aufzufinden. Sie erstattete Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen. Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter 0971/714 90. pol