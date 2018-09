Handmade, Design & Kreativmarkt größer denn je

Der 10. Fuldaer "Handmade, Design & Kreativmarkt" startet am Samstag, 22. und Sonntag, 23. September, inder Stadthalle in Künzell mit einigen Neuerungen. Mit einem Rekord von 60 Ausstellern aus fünf Nationen wird der Kreativherbst eingeläutet. Neben den Stammausstellern bringen viele neue Anbieter die neuesten Bastel- & Kreativtrends für die kalte Jahreszeit mit. Auch der Bereich Stoffe, Wolle, Patchwork, Papiere und Grußkarten wurde vergrößert und präsentiert die neuesten Herbst- und Winterkollektionen. Samstags von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr können sich die Besucher inspirieren lassen und Ideen, neue Trends, die passenden Techniken kennenlernen und das Material gleich erwerben.

Mehrere Aussteller aus den Niederlanden und Deutschland präsentieren Stoffkollektionen, Kurzwaren, Wolle und Zubehör in einer Vielfalt, die so noch nie in Künzell zu sehen war.

Es muss aber nicht immer das Neueste sein. Am Stand von Reinhold Jakob aus Bürstadt gibt es eine Riesenauswahl an antiken Knöpfen und Perlen aus Böhmen. Gerade (Jung-) Designer umlagern schon in den frühen Morgenstunden die Unikate. Den passenden antiken Modeschmuck kann frau natürlich gleich dazu erwerben.

Künstlerisch, ungewöhnlich, einzigartig, verrückt, poetisch, skurril, handgemacht und wertvoll - in der fröhlichen Marktatmosphäre findet jeder etwas zum Verschenken- oder Selber-Haben-Wollen. Das Restaurant des Gemeindezentrums ist geöffnet.

Der Besuch des Kreativmarktes bietet - wie auch seine erfolgreichen Vorgänger - nicht nur das bewusste Konsumieren individueller Einzelstücke statt der üblichen Massenware, sondern auch ein unterhaltsames Verweilen in einem kreativen und künstlerischem Ambiente und die Möglichkeit zum Austausch mit Künstlern, Handwerkern, Designern und Kulturschaffenden. Viele Workshops laden zum Mitmachen ein. So können z.B. beim Workshop der Buchbinderworld Buntpapier und Notizbücher selbst hergestellt werden. Das Ausstellerverzeichnis und die Workshopliste wird ca. eine Woche vor der Veranstaltung auf der Homepage veröffentlicht. Puppendoktor Gerberich aus Blomberg präsentiert Puppen, Teddys und Puppenkleidung aus zwei Jahrhunderten. Kleinere Reparaturen führt er direkt in der Stadthalle aus.

Schätzstunde: Jeder Messebesuchern, der wissen möchte, wie viel ein Erbstück wert ist, kann dieses am Samstag von 11 bis 18 Uhr von einem ausgewiesenem Experten schätzen lassen. Mehr Infos unter www.kunstundkreativmarkt.de red