Handlungskonzept Barrierefreiheit

Im Ortskern von Poppenlauer soll die barrierefreie Erreichbarkeit wichtiger Ziele wie öffentliche Gebäude, Einrichtungen der öffentlichen und privaten Daseinsvorsorge sowie sonstigen wichtigen Zielen verbessert werden. In diesem Zusammenhang findet am Montag, 6. Mai, ein Planungsspaziergang statt. Treffpunkt zu der Veranstaltung ist um 17 Uhr am Dorfplatz in Poppenlauer. sek