Handfester Streit: Fünf Verletzte

In einer Asylbewerberunterkunft im Stadtteil Winkels ist es am Mittwochabend zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Bewohnern gekommen. Fünf Bewohner wurden leicht verletzt, drei Beschuldigte im Alter von 19 bzw. 24 Jahren mussten die Nacht zum Donnerstag in einer Arrestzelle verbringen, um weitere Straftaten zu verhindern. Die Bad Kissinger Polizei ermittelt nun gegen mehrere Beschuldigte wegen gefährlicher Körperverletzung.Gegen 20.30 Uhr waren in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft in der Winkelser Straße mehrere Bewohner im Alter zwischen 17 und 24 Jahren in Streit geraten, der schließlich handfest endete. Unter anderem sollen bei der Auseinandersetzung auch Besenstiele zum Einsatz gekommen sein. Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen dokumentierten bei insgesamt fünf Beteiligten oberflächliche Verletzungen. Drei von ihnen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der exakte Tatablauf ist derzeit noch unklar.Ebenso ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, warum die Männer in Streit geraten sind. Offenbar war es schon in der Vergangenheit zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten gekommen.