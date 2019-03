Handelsplatz beruflicher Karrieren

Die 23. Ausbildungsmesse präsentiert sich am Samstag, 23. März, nach der offiziellen Eröffnung um 9 Uhr bis 14 Uhr mit über 100 Ausstellern und 14 Arbeitskursen erneut in einem großen Rahmen in den Räumen der Staatlichen Berufsschule.

Dies machte bei einer Pressekonferenz in der Berufsschule Schulleiter Hans-Jürgen Lichy deutlich. Er stellte die nach wie vor hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe heraus. Entgegen der demografischen Entwicklung sei die Schülerzahl der Berufsschule in den letzten fünf Jahren von 1512 auf 1613 angestiegen. Zuwächse habe es besonders im Bereich der Lagerlogistik (aktuell 411 Schüler) und vor allem bei den Fachinformatikern (Anstieg von 213 auf 275 Auszubildenden) gegeben. Rückgänge seien vor allem bei den kaufmännischen Berufen zu verzeichnen, besonders stark bei den Bankkaufleuten. Zum ersten Mal würden keine Bankkaufleute aus dem Landkreis Lichtenfels ausgebildet, so dass die Gefahr bestehe, dass die entsprechende Klasse wegbreche. Abschließend betonte Lichy, dass die Messe die ganze Bandbreite und Leistungsfähigkeit der beruflichen Bildung repräsentiere.

Ein Geben und Nehmen

Landratstellvertreter Helmut Fischer stellte heraus, dass sich diese Kontaktbörse durch ein Geben und Nehmen auszeichne. Der Arbeitskreis Schule/Wirtschaft habe seit fast 25 Jahren einen kontinuierlichen Beitrag geleistet, um den Dialog zwischen Schule und Wirtschaft zu fördern, unterstrich Hartmut Büchner, der für den Bereich Wirtschaft zuständige Vorsitzende des AK Schule/Wirtschaft. Die Ausbildungsmesse zeige eindrucksvoll, wie vielfältig und spannend die beruflichen Möglichkeiten in unserer Region sind. Die Wirtschaft zeige durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, durch neue Ausbildungskonzepte wie duale Studiengänge oder durch die Ausbildung neuer und moderner Berufsbilder wie den Fachinformatiker oder den E-Commerce-Kaufmann ihre Verantwortung.

Schulamtsdirektorin Stefanie Mayr-Leidnecker sah die Ausbildungsmesse als einen wichtigen Baustein für die Berufsorientierung der Schüler. Der Messebesuch sei für die achten Mittelschulklassen verpflichtend, aber auch viele Neuntklässler würden sich für die Ausbildungsmesse interessieren. Der Pressesprecher der Agentur für Arbeit, Matthias Klar, hob hervor, dass die Berufsberatung der Agentur für Arbeit auf der Messe ebenfalls mit einem Stand vertreten sei und dort Informationen und Beratung zur Berufswahl und der Suche nach einer Lehrstelle anbiete. Er führte weiter aus, dass sich in den letzten Jahren der Ausbildungsstellenmarkt im Landkreis Lichtenfels zunehmend zu einem Bewerbermarkt entwickelt habe. Rein rechnerisch entfielen im Beratungsjahr 2017/2018 auf 100 gemeldete Bewerber 139 Lehrstellen (vor fünf Jahren 100, vor zehn Jahren 50). Im aktuellen Ausbildungsjahr seien 568 Ausbildungsplätze gemeldet, 38 (7,2 %) mehr als im Vorjahr. Von den noch 227 freien Ausbildungsstellen würden sich viele auf die Bereiche technische Berufe (Elektroniker, Mechatroniker), Pflege (Altenpflege, Krankenpflege), Nahrungsmittel (Fachverkäufer Lebensmittelhandwerk, Bäcker), Baubranche (Maurer, Betonbauer), Fachkraft Lagerlogistik/Fachlagerist und Industriekaufmann beziehen.

Schüler, die noch eine Lehrstelle suchen, sollten sich umgehend mit der Berufsberatung in Verbindung setzen, dies sei auch über E-Service (Coburg.Ausbildungsvermittlung@arbeitsagentur.de) möglich. "Ausbildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit", lautete das Fazit von Matthias Klar.