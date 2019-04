Handdruck in der Oberen Saline

Beatrice Rose-Ebel kommt von Samstag, 6., bis Montag, 8. April, mit ihrer "Handdruckerei" wieder zum Druckworkshop in die Orangerie der Oberen Saline. Gedruckt wird mit Holzmodeln - eine jahrtausendealte Technik, die man unter anderem vom Blaudruck kennt und die zur Zeit als "Blockprinting" immer beliebter wird. So werden Stoff, Filz oder auch Papier ganz individuell bedruckt. Von 10 bis 16 Uhr sind die Besucher der Museen Obere Saline eingeladen, den Teilnehmern des Workshops über die Schulter zu schauen und sich über diese Drucktechnik zu informieren. Wer sich selbst einmal mit Model und Farbe kreativ in der Textil- oder Papiergestaltung versuchen möchte, kann sich bei Beatrice Rose-Ebel für einen der wenigen Restplätze unter Tel.: 0170/385 57 27 anmelden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Zur Auswahl stehen über 3500 verschiedene handgeschnitzte Druckstöcke aus der ganzen Welt. sek