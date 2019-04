Münnerstadt vor 14 Stunden

Unfall

Handbremse zu locker und an die Mauer

An einer Grundstücksmauer landete am Sonntagmittag ein Toyota. Wie die Polizei meldete, hatte ein 46-jähriger Autofahrer seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand im Ortsteil Wermerichshausen in der Straße...