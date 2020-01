Handbremse nicht angezogen

4000 Euro Schaden sind am Montagabend entstanden, weil ein Autofahrer die Handbremse wohl nicht angezogen hatte, so die Polizei. In der Straße Am Schafberg hatte der Fahrer eines Audi seinen Pkw nach dem Abstellen nicht ordnungsgemäß gesichert. Der Audi rollte schließlich einen Berg hinunter und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug, teilte die Polizeiinspektion in Hammelburg am Dienstag mit. pol