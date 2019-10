Handbremse hat sich gelöst: Unfall

Am Freitag, gegen 10 Uhr, meldete sich ein Mann bei der Polizei Hammelburg und teilte mit, dass er an einem Unfall beteiligt sei. Die Unfallaufnahme ergab, dass der Führer des Pkw mit österreichischem Kennzeichen sein Fahrzeug abgestellt hatte, aber die Handbremse seines Fahrzeuges sich löste, so dass der Seat gegen einen geparkten Skoda rollte. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von je 1000 Euro. Die beiden Fahrzeugeigentümer konnten durch die Polizei zusammengebracht werden, so dass einer Schadensregulierung nichts im Wege steht. pol