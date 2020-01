Handball-Stars für Sportunterricht zu gewinnen

Der Deutsche Handballbund (DHB) und die Gesundheitskasse starten mit dem gemeinsamen Projekt "AOK Star-Training" in die nächste Saison. Grundschulen können einen ganz besonderen Trainingstag in der eigenen Turnhalle gewinnen, der jeweils von einer prominenten Handballgröße begleitet wird. Bis 31. Januar haben Grundschulen Zeit, sich unter www.aok-startraining.de dieses Training zu sichern. Ziel ist es, Kindern Freude an der Bewegung und am sportlichen Miteinander zu vermitteln.

"Welt- und Europameister, Bundestrainer und aktive Nationalspielerinnen und -spieler aus dem Handballsport unterstützen die Aktion", sagt Frank Schnabel, Bewegungsfachkraft bei der AOK-Direktion Coburg. Die Schirmherrschaft des AOK-Star-Trainings haben auch in diesem Jahr die deutschen Handball-Stars Clara Woltering und Paul Drux übernommen.

Das AOK-Star-Training beginnt mit einer spielerischen Trainingseinheit unter Anleitung der Handballexperten für eine ausgewählte Schülergruppe der Gewinnerschule. Nach dem exklusiven Schnupperkurs geht das Handballfest auf dem Pausenhof mit allen Schülern weiter. Dort warten dann verschiedene Mitmachaktionen auf alle Buben und Mädchen. Hier können die Kinder dem Profi zeigen, wie schnell sie dribbeln können oder welche Wurfqualitäten schon in ihnen stecken.

Alle Schulen, die sich für das Star-Training bewerben, haben die Chance auch an den Grundschulaktionstagen teilzunehmen. Die bayerischen Vereine bieten Grundschulkindern mit einer "Schnupperhandballstunde" einen bewegungsreichen Vormittag. Vermittelt werden die Aktionstage vom Bayerischen Handballverband (BHV), örtliche Handballvereine organisieren das Training. Für die Schulen fallen keine Kosten an. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.aok-startraining.de oder bei Frank Schnabel, Bewegungsfachkraft bei der AOK-Direktion Coburg, Tel. 09561/ 72446. red