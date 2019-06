Handball-Notizen

Prakapenia spielt künftig für Nordhorn Nun ist es amtlich: Anton Prakapenia wechselt, wie bereits gemeldet, zum Bundesliga-Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen. Der Rückraumspieler, der in der abgelaufenen Spielzeit für den HSC 2000 Coburg auf Torejagd ging, bestritt bislang 32 Länderspiele für Weißrussland, in denen er 63 Tore warf.

Die Coburger Verantwortlichen entsprachen dem Wunsch des Leistungsträgers nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung und sind derzeit noch auf der Suche nach einem möglichen Kandidaten, der die unerwartete Lücke im Zweitligakader schließen könnte.

Gorr: "Perpektivische Lösung"

Gut möglich, dass es dabei auch zu einer "perspektivischen Lösung" kommt, so HSC-Trainer Jan Gorr auf Tageblatt-Anfrage. Denn derzeit steht der Klub in keinen Verhandlungen mit einem externen Spieler. Benedikt Kellner künftig im Erstliga-Kader dabei Auch der einzige fränkische Erstligist HC Erlangen gibt noch einen Spieler ab. Mittelmann Dominik Mappes wechselt zur TSG Friesenheim. Den freiwerdenden Platz im Rückraum übernimmt der ehemalige Coburger Benedikt Kellner. Der talentierte Rückraumspieler empfahl sich mit hervorragenden Leistungen in der Eliteliga für höhere Aufgaben. Vor allem im letzten Saisonviertel avancierte er mit torreichen Auftritten zu einem Leistungsträger beim HCE. oph