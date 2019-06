Handball in Grundschulen voller Erfolg

14 Mannschaften wollten beim Handballturnier der Grundschulen dabei sein. So durfte Kreisschulobfrau Franziska Schroll, selbst Handballerin beim SV Buckenhofen, für den Arbeitskreis Sport in Schule und Verein, gleich zwei Veranstaltungen planen, um alle Schulen und Teams unterzubringen.

Die Grundschule Igensdorf, die sich bereits im Vorjahr als hervorragender Gastgeber bewährt hatte, stellte erneut ihre Halle für die Austragung aller Spiele zur Verfügung. So kamen in der Wettbewerbswoche etwa 170 Dritt- und Viertklässler samt ihren Betreuerinnen und Lehrern nach Igensdorf - manche davon mit erkennbarer Handballerfahrung, andere standen zum ersten Mal auf einem solchen Spielfeld. Doch nach ganz kurzer Eingewöhnung hatten alle schnell den Bogen raus, die Leistungen wurden von Spiel zu Spiel besser. Es gab zahlreiche spannende Begegnungen, in denen es durchaus auch Mannschaften ohne "gelernte Handballer" verstanden, sich durchzusetzen. Am Ende überreichten Schroll und die Vorsitzende des Arbeitskreises, Marion Knauer, jeder Schule einen Teilnahmepokal für die gezeigten Anstrengungen, für alle Schüler kleine Belohnungen und für die jeweiligen Tagessieger, Zweit- und Drittplatzierten zudem Medaillen.

Den Turniersieg am ersten Wettbewerbstag holte sich mit beeindruckenden Spielszenen die Schulmannschaft der GS Gräfenberg. Den Sieg am zweiten Tag konnte die Grundschule Heroldsbach für sich verbuchen. Außerdem mit großer Begeisterung und Bereitschaft teilgenommen haben Mannschaften der Grundschulen Annaschule Forchheim, Buckenhofen, Dormitz, Ebermannstadt, Effeltrich, Gößweinstein, Hausen, Igensdorf, Langensendelbach, Pinzberg und Weilersbach. red