Das Zentrum für Alleinerziehende "Grünes Sofa" Erlangen bietet in den Räumen in der Luitpoldstraße 15 in Erlangen an den Sonntagen 27. Oktober, 24. November und 29. Dezember folgende Veranstaltungen an: Die Handarbeitsrunde mit Liliana Christl um 13 Uhr und das Sonntags-Café für Alleinerziehende mit Kinderbetreuung ab 15 Uhr. red