Das nächste Treffen der Handarbeitsrunde der Landsmannschaft Schlesien Ebermannstadt mit "Babbelstunde" findet am Montag, 24. September, um 16 Uhr im "Bellini" in Ebermannstadt statt. Ferner trifft sich der Ortsverband zum gemütlichen monatlichen Beisammensein in der "Pizzeria bei Angelo" in der Schulstraße 2. Dies ist am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr. Am Sonntag, 30. September, ist der Erntedankfestzug in Muggendorf mit Teilnahme der Trachtengruppe. Die Mitglieder treffen sich um 12.45 Uhr beim Aldi-Parkplatz in Ebermannstadt. Bei Interesse an einer Mitfahrmöglichkeit nach Muggendorf steht ein Vorstandsmitglied für Fragen zur Verfügung. Zu allen Veranstaltungen ergeht Einladung an alle Mitglieder, Freunde, Gäste und Gönner. red