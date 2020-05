Handabdruck als Gruß aus der Ferne

"Wir befinden uns alle in turbulenten Zeiten, mit denen so niemand gerechnet hat. Einige erleben gerade sehr entspannte Tage in der Familie, da die Arbeitswelt in Teilen stillsteht. Andere hingegen sind noch mehr gefordert als üblich und erleben viel Hektik", heißt es in einem Brief, den das Team der Kathi-Baur-Kindertagesstätte Altenkunstadt mit dem dazugehörenden Hort und der Krippe an Eltern und Kinder richtet. Das Schreiben liegt Stofftaschen bei, die eine Fülle von praktischen Ideen, Materialien, Anregungen und Aufgaben enthalten.

Die Mitarbeiterinnen besuchten alle Kinder und überreichten ihnen ihre Geschenktaschen, denn aufgrund der Corona-Krise ist die Kita auch weiterhin geschlossen. "Wir haben ein Geschenk-Bastel-Set mit eingepackt. Beim Basteln sollte möglichst der Papa mithelfen", verrät Silke Schnapp. Aber auch die "Herren der Schöpfung" sollen überrascht werden. "Für das Vatertagsgeschenk wird dann die helfende Hand der Mama gebraucht", fügt die stellvertretende Einrichtungsleiterin schmunzelnd hinzu.

Die Taschen enthalten außerdem ein Plakat, das die Kinder unter dem Thema "Corona-Zeit zuhause" individuell gestalten können und dann entweder in den Briefkasten an der Kathi-Baur-Kindertagesstätte werfen oder in der Kiste im Windfang des Gebäudes deponieren. Die Erzieherinnen laden die Mädchen und Jungs ein, ihren Handabdruck auf ein Blatt Papier zu zeichnen, auszumalen und mit einem Gruß versehen am Zaun der Tagesstätte zu befestigen.

Tierische Bewegungsbilder

Die Stofftaschen enthalten Bauanleitungen für ein Insektenhotel, jede Menge Rätselspaß, Kochrezepte, Tipps für kleine Gärtner sowie Ausmalbilder rund um den Frühling. 17 tierische Bewegungsbilder machen Lust, wie ein Frosch zu hüpfen oder wie eine Spinne zu krabbeln.

Neben der Stofftaschen-Aktion hat das Kita-Team ein Projekt gestartet, bei dem auch Kinder und Eltern mitmachen können. "Wir haben große Steine bemalt und daraus vor der Tagesstätte einen Weg gestaltet", erzählt Silke Schnapp. Beim Ausbau des Weges dürfen auch die Familien helfen. Und wie soll das gehen? "Sie müssen dafür nur kleine Steine suchen, sie bemalen und dann zu unserem Weg dazulegen. Auf diese Weise entsteht dann ein langer Weg, den wir gemeinsam gestaltet haben und der ein Symbol für unsere Gemeinschaft sein kann", erklärt Schnapp. Das gesamte Kita-Team hofft, dass in diesen Krisenzeiten alle Familien "gute Wege" finden. Kinder, sogar die jüngeren, merkten, dass irgendwie alles anders ist; ihre Antennen nähmen die veränderte Umgebung, Nachrichten, Gespräche und Sorgen wahr. "Und sicherlich vermissen sie auch ihre sozialen Kontakte und ihre gewohnten Rituale im Alltag", so Schnapp. Wenn Eltern Fragen haben oder Hilfe benötigen, können sie sich gerne unter 09572/6601 an das Tagesstätten-Team wenden. bkl