Hand in Hand in die Bamberger Unterwelt

Der Förderverein "Hand in Hand der Lebenshilfe Bamberg e. V." hatte zu einer Besichtigung der besonderen Art eingeladen. Es ging tief hinab in die Bamberger Unterwelt. Und obwohl viele Bamberger unter den teilnehmenden Mitgliedern waren, kannten viele die Stollenanlagen nur vom Hören und aus Berichten. So waren alle beeindruckt von der Bamberger Unterwelt.

Vom einem kompetenten Stollenexperten wurden sehr viele Informationen auf der kurzweiligen Führung vermittelt: Der geologische Untergrund des Bamberger Berggebietes ist Keuper-Sandstein. Seit dem 11. Jahrhundert wurde Sandgewinnung betrieben. Im 17. und 18. Jahrhundert dienten die Felsenkeller der Wein-, später der Bier- und Malzlagerung. Während des 19. Jahrhunderts kamen weitere Stollenanlagen hinzu, es entstand ein Stollensystem mit einer Länge von fast zwölf Kilometern. 1941 wurden die unterirdischen Stollen für Luftschutzzwecke ausgebaut.

Während des Zweiten Weltkrieges dienten die Anlagen auch als Produktionsstätte für verschiedene Bamberger Firmen. Sehr nachdenklich stimmte der Anblick des Kreuzes, das zur Erinnerung und als Mahnmal aufgestellt wurde. An diesem Ort ist im Februar 1945 eine Bombe eingeschlagen. Viele Schutzsuchende starben hier.

Der Förderverein "Hand in Hand der Lebenshilfe Bamberg e. V." existiert seit 2014. Zweck des gemeinnützigen Vereines ist die ideelle sowie die mittelbare oder unmittelbare finanzielle oder sonstige Unterstützung bedürftiger Menschen mit Behinderung, die in den Bamberger Lebenshilfe-Werkstätten arbeiten, in den Wohnheimen der Bamberger Lebenshilfe wohnen oder von dort beim ambulant unterstützten Wohnen begleitet werden. So konnten die Mitglieder schon eine Vielzahl an individuellen Hilfen und auch Projekte der Bamberger Lebenshilfe-Werkstätten auf kurzem, unbürokratischem Weg unterstützen. Weitere Informationen sind der Homepage www.hand-in-hand-bamberg.de zu entnehmen. Nick Gallenz