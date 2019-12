Hamper erhält "goldene Pfeife"

Im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier der Schiedsrichtergruppe Kulmbach im Saal des Landgasthofs Geuther stand die Ehrung verdienter und langjähriger Schiedsrichter. Zu Ehrenmitgliedern wurden Heinz Neudert, Christian Knörrer, Edgar Bienlein und Gerhard Wende ernannt. Die "goldene Pfeife" als bester Unparteiischer der Saison erhielt Johannes Hamper vom Bezirksligisten VfR Katschenreuth.

Ercan Gündüz wurde als bester Nachwuchsreferee mit der "silbernen Pfeife" ausgezeichnet.

In ihren Grußworten würdigten Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) und stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann (CSU) die keineswegs leichte Arbeit der Schiedsrichter. Schramm machte deutlich, dass es ohne Unparteiische keinen Fußball auf den Sportplätzen in der Region geben würde. Leidenschaft und Ausdauer gehörten dazu, um dieses Amt Wochenende für Wochenende auszuüben. Jörg Kunstmann bedauerte, dass die Schiedsrichter immer wieder verbalen Angriffen ausgesetzt sind.

Der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Fußballverbands, Thomas Unger, lobte die gute Arbeit der Kulmbacher Schiedsrichtervereinigung mit Udo Konstantopolous an der Spitze. Unger ging auch auf einige Zwischenfälle in jüngster Zeit ein und machte ganz klar deutlich: "Wer einen Schiedsrichter tätlich angreift, hat auf dem Platz nichts verloren."

Gertrud Gebhardt dankte für den Bezirksschiedsrichterausschuss für die Bereitschaft, Sonntag für Sonntag oder auch während der Woche auf dem Platz zu stehen.

Auf eine intakte Gemeinschaft innerhalb der Gruppe wies Obmann Udo Konstantopolous hin, der vor allem das hohe Opfer an Freizeit herausstellte. Der Kulmbacher Gruppe gehörten gegenwärtig 95 Aktive und 53 Passive an. Mit Stolz sprach Konstantopolous die Leistungen von Johannes Hamper an, der als junger Schiedsrichter in die Regionalliga aufgestiegen ist. Im kommenden Jahr feiert die Schiedsrichter-Gruppe Kulmbach ihr 100-jähriges Bestehen Der Festakt ist am 24. Oktober in der Steinachtalhalle in Stadtsteinach geplant, schloss Konstantopolous. Werner Reißaus