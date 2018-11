Hammerbacher ehren die heilige Elisabeth

Mit einem Gottesdienst wurde in Hammerbach das Elisabeth-Patrozinium in der Kapelle gefeiert und der Verstorbenen des Ortes sowie des Vereins Edelweiß gedacht.

Die St.-Elisabeth-Kapelle wird durch die Pfarrei St. Otto in Herzogenaurach seelsorgerlich betreut. Nach der Grundsteinlegung der Kapelle in Hammerbach am 5. September 1890 konnte die Einweihung am 19. November 1891, am Patronatsfest der hl. Elisabeth, gefeiert werden. Den Gottesdienst zu Ehren der heiligen Elisabeth hielt Kaplan Tobias Fehn. Er gedachte in der Eucharistiefeier anlässlich des Patroziniumsfestes auch der Wohltäter der Kapelle. In seiner Predigt ging er darauf ein, dass Unternehmensberater gelegentlich einen Perspektivwechsel empfehlen. Das sei auch für Gläubige gelegentlich denkbar, denn dadurch könne sich ein Impuls ergeben.

Natürlich sei die Elisabethlegende bekannt, die sie zur Patronin der Nächstenliebe mache. Könnten wir mit den Augen der heiligen Elisabeth auf uns blicken, so würde sie vielleicht sagen: "Dass ich eine Heilige bin, ist nicht so wichtig, denn jeder von euch ist für Gott heilig!"

Auch die Nachbarn schätzen

Bereits der Apostel Paulus habe seine Briefe an die Heiligen in Korinth gerichtet. "Was uns heilig ist, das pflegen wir. Da alle Gott heilig sind, also auch unsere Nachbarn, gelte es, diese zu schätzen und ihnen nichts Abträgliches zu wünschen."

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es ein gemütliches Beisammensein im Feuerwehrhaus von Hammerbach. Hans Eger aus Bubenreuth hielt einen Vortrag über den Landkreis Erlangen-Höchstadt.