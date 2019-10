Drei Winzer, sechs Weine, kleine Fränkische Spezialitäten, dazu lädt Christiane Schmid, Gästeführerin Weinerlebnis Franken, am Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr ein. Während eines abendlichen Spaziergangs durch die Hammelburger Altstadt können die Teilnehmer Winzerpersönlichkeiten und Weine kennenlernen sowie Geschichte und G'schichtlich rund um den Wein erfahren. Anmeldung: Tel. 09732/4245 oder per Mail an schmidchristiane@web.de. sek