Hamburger Fischmarkt auf Tour

Traditionell zum verkaufsoffenen Sonntag im November macht der Hamburger Fischmarkt Halt in Lichtenfels. Bereits zum 14. Mal erleben die Besucher vom 8. bis 10. November die Marktschreier auf dem Lichtenfelser Marktplatz, die ihre Angebote auf humorvolle Art "gnadenlos" billig an die Frau und den Mann bringen. Ob man nun Käse-Heiko, dem legendären Bananen-Fred, Knabber-Paul, dem italienischen Nudelexperten Nudel- Kiri, Wurst-Herby (im Bild) oder Aal-Hinnerk lauscht - sie alle können etwas erzählen. Die Öffnungszeiten: Freitag von 9 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Zum verkaufsoffenen Sonntag am 10. November gibt es wieder eine Autoausstellung in der Innenstadt, bei der die Autohändler der Region die neuesten Modelle präsentieren. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte. Foto: Veranstalter