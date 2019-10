"Halunken" werden auf den 8. März verlegt

Der Veranstaltungsservice Bamberg teilt mit, dass die für den heutigen Freitag, 20 Uhr, im Haus der Kultur in Reckendorf geplante Veranstaltung "Ich geh zu den Halunken" - Chansons und Satiren von Fritz Graßhoff - mit Ursula Gumbsch, Rolf Böhm und Arnd Rühlmann verlegt werden muss und zwar auf den 8. März 2020 um 19 Uhr an selbem Ort. Erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für den neuen Termin verwendet werden. Kartenbesitzer, die den neuen Termin nicht wahrnehmen können, dürfen die Karten an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgeben. red