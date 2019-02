Halteverbot zum Faschingsumzug

Kleukheim/Ober-/Unterküps - Wegen des Faschingsumzuges am Sonntag, 3. März, von Oberküps nach Kleukheim gelten folgende Halte- und Parkverbotszonen: von 11 bis 14 Uhr für die Ortsdurchfahrten von Ober-/Unterküps; ab 12 bis 16 Uhr in Kleukheim in der Oberküpser Straße, Kleukheimer Hauptstraße, Oberleiterbacher Straße, Steinweg, Am Froschbach. Straßensperrung besteht von 12 bis 16 Uhr für die Weingasse, Brunnenweg, Kirchstraße (Teilstück bis Höhenweg). Straßensperrung besteht am Samstag, 2. März, 14 bis Montag, 4. März, 12 Uhr, für Schulplatz, Am Sportplatz und Teilstück des Steinweges. Die Feuerwehr Kleukheim wird die Absperrung und die Verkehrsregelung übernehmen. Die BRK-Bereitschaft Ebensfeld/Bad Staffelstein sorgt für den Sanitätsdienst. red