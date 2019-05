Haltestellen werden barrierefrei umgebaut

Am Montag, 6. Mai, um 19 Uhr findet in der Aula der Grundschule Oberreichenbach die nächste Gemeinderatssitzung statt. Unter anderem werden die Entschädigung der Wahlvorstände für die Europawahl am 26. Mai (Erfrischungsgeld) festgesetzt, die Haltestellen im Ort im Rahmen des barrierefreien Umbaus priorisiert und der zukünftige Bedarf an Hortplätzen festgestellt. red