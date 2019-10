Haltestellen gesperrt

Ab Montag, 21. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 2. November, wird die Schwürbitzer Straße in Neuensee gesperrt. Dies hat zur Folge, dass die Haltestellen in Neuensee nicht angefahren werden können.

Für die Beförderung der Schüler aus Neuensee wurde vom Landratsamt Lichtenfels folgende Regelung getroffen: Die Schüler aus Neuensee müssen Haltestellen in Michelau und Schwürbitz nutzen. An den Haltestellen in Neuensee wird es Aushänge geben, die erklären, dass diese für die Dauer der Baustelle nicht angefahren werden können. Auch in den Bussen wird es diesbezüglich Aushänge geben. red