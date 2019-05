Aufgrund des Forchheimer Stadtfestes kann der ÖPNV-Busverkehr ab dem morgigen Donnerstag bis Sonntag, 2. Juni, die Haltestellen Bamberger Straße, Katharinenspital und Apothekenstraße nicht anfahren. Am Donnerstag sowie am Sonntag stehen darüber hinaus alle Haltestellen am Paradeplatz nicht zur Verfügung. Die Buslinien werden über die Birkenfelderstraße umgeleitet. Dort wird auf Höhe des alten Friedhofs eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. red