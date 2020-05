Haltestellen ändern sich wegen Sperrungen

Straßensperrungen in der Grafengasse und in der Heiligkreuzstraße von 2. bis 12. Juni wirken sich auch auf die Stadtbuslinien aus, teilt die SÜC Bus und Aquaria GmbH mit. Ab Dienstag, 2. Juni, Betriebsbeginn, können die Haltestellen Mohrenstraße, Steinweg, Theaterplatz, Ehrenburg, Obere Anlage und Ketschenanger von den Stadtbussen nicht bedient werden. Die Haltestelle Mohrenbrücke wird nur von den Linien 2 und 3 bedient. Die Sperrung dauert bis zum 14. Juni. Letzte Fahrten ab Theaterplatz sind am Montag, 1. Juni, um 19.25 Uhr. Ersatzhaltestellen sind für Mohrenbrücke, Mohrenstraße und Theaterplatz am Bahnhof ZOB, für die Ehrenburg Linien 1 und 10 am Kongresshaus, Linie 4 am Ernstplatz, Linien 5, 6, 66 und 7 am Steintor. Für Obere Anlage und Ketschenanger Linie 4 am Ernstplatz, Linien 1, 10, 66 und 6 am Kongresshaus. Am ZOB, Bussteig "A", fahren die Linien 1 Niederfüllbach, 10 Hasenstein, 2 Oberlauter, 3 Dörfles, 4 Witzmannsberg, 5 Veste, 6/66 Neue Heimat, 7 Neu- und Neershof. Am ZOB, Bussteig "B", fahren die Linien 1 Bertelsdorf, 10 Lauterer Höhe, 2 Wüstenahorn, 3 Sändleinweg, 5 Beiersdorf, 6/66 Heimatring, 7 Scheuerfeld. Die Linie 8 (Linientaxi) fährt ab Haltestelle Landestheater. red