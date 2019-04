Haltestelle wird verlegt

Wegen Sanierungsarbeiten am Kanal muss der Verkehr in Stadtsteinach in Richtung Kulmbach am Montag und Dienstag kommender Woche durch die Knollenstraße umgeleitet werden. Die Bushaltestelle in Richtung Kulmbach wird vom Marktplatz in die Knollenstraße verlegt. Die Haltestelle in der Gegenrichtung kann uneingeschränkt genutzt werden. red