Haltestelle für 30 Minuten

Bad Kissingen — "30 min Haltestelle" ist ein Angebot der Pfarreiengemeinschaft "Jesus - Quelle des Lebens Bad Kissingen", die Fastenzeit bewusst oder anders zu erleben. Der erste Halt mit dem Leitgedanken "Ihr Standort wird bestimmt" wird in Reiterswiesen am Donnerstag, 14. März, angeboten. "Verbindung wird aufgebaut" findet am Dienstag, 19. März, in Arnshausen statt, "Folgen Sie" ist am Donnerstag, 21. März, in Winkels und "Die Route wird neu berechnet" am Mittwoch, 3. April, in Hausen. Beginn ist um 19 Uhr in der jeweiligen Kirche. sek