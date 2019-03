Halter entsteht Schaden von 7000 Euro

Einen in der Sankt-Mauritius-Straße in Sassanfahrt geparkten schwarzen Daimler beschädigte am Montag gegen 16.45 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Front und am linken Kotflügel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.